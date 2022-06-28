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Залужний розповів колегам із США та Британії про зухвалість росіян

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 13:57
Західна зброя, фото зі сторінки головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів американському та британському колегам, що за 4 дні російська армія випустила по Україні близько 130 крилатих ракет, а на Луганщині та Харківщині використала 45 тисяч артилерійських снарядів лише за попередню добу.  

Джерело: сторінка головнокомандувача Збройний сил України у Facebook 

Пряма мова: "Цієї ночі провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

Почав із того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому – 26 ракет, 2 дні тому – майже 40, за минулу добу – 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців". 

Деталі: Також Залужний поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку на фронті. 

Пряма мова: "Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. 

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована".

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Деталі: За словами головнокомандувача ЗСУ, на українській землі йде "запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової".

"Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити", – вважає Залужний. 

За його словами, українці готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, "але нам потрібно більше зброї і боєприпасів".

Залужний висловив сподівання, що разом із партнерами Україна зможе здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни.

Теми: ЗалужнийРосіяСШАВелика Британія
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