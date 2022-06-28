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Залужный рассказал коллегам из США и Британии о дерзости россиян

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 13:57
Западное оружие, фото со страницы главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал американскому и британскому коллегам, что за 4 дня российская армия выпустила по Украине порядка 130 крылатых ракет, а в Луганской и Харьковской областях использовала 45 тысяч артиллерийских снарядов только за предыдущие сутки.

Источник: страница главнокомандующего Вооруженными силами Украины в Facebook

Прямая речь: "Этой ночью провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

Начал с того, что противник демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им с разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад – 26 ракет, 2 дня назад – почти 40, за прошедшие сутки – 12. К сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей".

Детали: Также Залужный проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке на фронте.

Прямая речь: "Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая".

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Детали: По словам главнокомандующего ВСУ, на украинской земле идет "ожесточенная борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой".

"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы это можем сделать", – считает Залужный.

По его словам, украинцы готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, "но нам нужно больше оружия и боеприпасов".

Залужный выразил надежду, что вместе с партнерами Украина сможет одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны.

Темы: ЗалужныйРосcияСШАВеликобритания
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