Ворог знову вдарив по Харкову: є поранені, спалахнула пожежа

Російські війська знову обстріляли Харків, за попередніми даними, постраждали 5 людей, один – у важкому стані.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Деталі: Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.

За попередніми даними, є 5 постраждалих. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, 1 людина госпіталізована у тяжкому стані. Дані оновлюються.

Пряма мова: "Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких".