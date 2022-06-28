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Ворог знову вдарив по Харкову: є поранені, спалахнула пожежа

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 14:18
наслідки обстрілів Харкова. фото ілюстративне

Російські війська знову обстріляли Харків, за попередніми даними, постраждали 5 людей, один – у важкому стані.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Деталі: Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.

За попередніми даними, є 5 постраждалих. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, 1 людина госпіталізована у тяжкому стані. Дані оновлюються.

Пряма мова: "Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких".

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Теми: Харківвійна
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