Враг снова ударил по Харькову: есть раненые, вспыхнул пожар

Российские войска снова обстреляли Харьков, по предварительным данным, пострадали 5 человек, один – в тяжелом состоянии.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Детали: Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий.

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По предварительным данным, есть 5 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести, 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются.

Прямая речь: "Просим без необходимости не выходить на улицы города. Оберегайте себя и своих близких".