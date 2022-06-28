Враг снова ударил по Харькову: есть раненые, вспыхнул пожар
Вторник, 28 июня 2022, 14:18
Российские войска снова обстреляли Харьков, по предварительным данным, пострадали 5 человек, один – в тяжелом состоянии.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Детали: Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий.
По предварительным данным, есть 5 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести, 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются.
Прямая речь: "Просим без необходимости не выходить на улицы города. Оберегайте себя и своих близких".
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