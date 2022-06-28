Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг снова ударил по Харькову: есть раненые, вспыхнул пожар

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 14:18
последствия обстрелов Харькова фото иллюстративное

Российские войска снова обстреляли Харьков, по предварительным данным, пострадали 5 человек, один – в тяжелом состоянии.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Детали: Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий.

По предварительным данным, есть 5 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести, 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются.

Прямая речь: "Просим без необходимости не выходить на улицы города. Оберегайте себя и своих близких".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковвойна
Главное сегодня

ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ВИДЕОТихановская попросила Зеленского содействовать единству белорусов и украинцев против агрессора

Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты

Франция передаст Украине "значительное количество" бронеавто VAB

фото, видео (обновлено)Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди

Все новости...
Харьков
"Каждая выпущенная в Украину ракета – катастрофа, а каждое попадание – трагедия". История из Харькова
Обстрел Харькова: по меньшей мере 5 погибших и 22 раненых
Россияне снова обстреляли ядерную установку в Харькове
Последние новости
01:23
В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге
00:46
Сумщина: Два человека погибли из-за обстрелов россиян
00:03
ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
23:50
Россияне нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером: начался пожар
23:43
Турция, Швеция и Финляндия определили гарантии расширения НАТО – текст договоренности
22:59
Джонсон: Путин – это пример токсичной маскулинности
22:53
Резников рассказал о подготовке тысяч бойцов ВСУ за границей: "Мы учимся быстро"
22:44
ЕС предоставит Украине более 90 военных грузовиков
22:39
Зеленский – о российских обстрелах: ООН должна наказать государство-террориста
22:16
НАТО в среду примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс – Столтенберг
Все новости...