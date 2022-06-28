Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг снова ударил по Харькову: есть раненые, вспыхнул пожар

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 14:18
Враг снова ударил по Харькову: есть раненые, вспыхнул пожар
последствия обстрелов Харькова фото иллюстративное

Российские войска снова обстреляли Харьков, по предварительным данным, пострадали 5 человек, один – в тяжелом состоянии.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Детали: Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий.

Реклама:

По предварительным данным, есть 5 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести, 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются.

Прямая речь: "Просим без необходимости не выходить на улицы города. Оберегайте себя и своих близких".

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: