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СБУ: російські спецслужби намагалися зламати національний телемарафон

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 15:04
речник СБУ Артем Дехтяренко

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Повідомляється, що напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, "для власних деструктивних інформаційних операцій".

За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:

▪️ до відеопотоку прямої трансляції;

▪️ до стрічки новин прямого ефіру;

▪️ до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.

Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни".

Теми: СБУвійнахакери
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