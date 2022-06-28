СБУ: российские спецслужбы пытались взломать национальный телемарафон
Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб сломать электронные системы украинских телеканалов.
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко
Детали: Сообщается, что в канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, "для собственных деструктивных информационных операций".
По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:
▪️ к видеопотоку прямой трансляции;
▪️ к новой ленте прямого эфира;
▪️ к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
Прямая речь: "Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.
Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведения гибридной войны".