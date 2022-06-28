СБУ: российские спецслужбы пытались взломать национальный телемарафон

Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб сломать электронные системы украинских телеканалов.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: Сообщается, что в канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, "для собственных деструктивных информационных операций".

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По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:

▪️ к видеопотоку прямой трансляции;

▪️ к новой ленте прямого эфира;

ВИДЕО ДНЯ

▪️ к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

Прямая речь: "Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.

Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведения гибридной войны".