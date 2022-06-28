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Макрон про заклик Зеленського: Санкції будуть і без визнання РФ державою-спонсором тероризму

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 15:33

Російський удар по торговому центру у Кременчуку є "воєнним злочином" і Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після саміту лідерів G7 в Німеччині, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Росія не може і не повинна перемогти, і тому наша підтримка України та наші санкції проти Росії триватимуть стільки, скільки буде необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців", - сказав Макрон.

Макрон заявив, що не приймає щодо Росії кваліфікацію держави-спонсора тероризму. "Нам не потрібні якісь кваліфікації, щоб ввести ці санкції проти Москви", - сказав він.

Раніше у вівторок президент Володимир Зеленський закликав визнати Росію державним-спонсором тероризму.

"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - сказав він.

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Теми: МакронЗеленськийРосіятероризм
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