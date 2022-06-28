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Макрон о призыве Зеленского: санкции будут и без признания РФ государством-спонсором терроризма

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 15:33

Российский удар по торговому центру в Кременчуге является "военным преступлением" и Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после саммита лидеров G7 в Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Россия не может и не должна победить, и потому наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько будет необходимо, и с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и месяцев", – сказал Макрон.

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Макрон заявил, что не принимает в отношении России квалификацию государства-спонсора терроризма. "Нам не нужны какие-то квалификации, чтобы ввести эти санкции против Москвы", – сказал он.

Ранее во вторник президент Владимир Зеленский призвал признать Россию государственным спонсором терроризма.

"Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле", - сказал он.

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Темы: МакронЗеленскийРосcиятерроризм
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