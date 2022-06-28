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Шольц не вірить, що війна в Україні скоро закінчиться

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 16:07
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі бачить мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Про це він заявив після саміту G7, пише "Європейська правда" із посиланням на Bild.

"На жаль, можна помітити, що Росія продовжує війну з незмінною жорстокістю. Тож ми не в ситуації, коли можна передбачити кінець", - сказав Шольц.

Він додав, що "в якийсь момент" буде домовленість між президентами Росії та України – "але зараз це не так".

"Наразі йдеться більше про те, щоб підтримувати тиск на Росію, щоб взагалі зробити кінець війни можливим, і Росія усвідомила, що не може диктувати умови миру".

Тож буде лише один вихід, якщо Путін визнає, що його план не вдасться – і саме про це зараз йдеться", — сказав Шольц.

Раніше Шольц заявив, що відносини з Росією вже не можуть повернутися до рівня, який існував до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Лідери країн Групи семи за підсумками саміту у Німеччини оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

У саміті G7 взяв участь президент Володимир Зеленський, який у відеозверненні подякував за вже надану підтримку та розповів про кроки, які очікує у майбутньому.

Теми: ШольцНімеччинавійна
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