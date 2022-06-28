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Шольц не верит, что война в Украине скоро закончится

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 16:07
Шольц не верит, что война в Украине скоро закончится
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Об этом он заявил после саммита G7, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Так что мы не в ситуации, когда можно предсказать конец", - сказал Шольц.

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Он добавил, что "в какой-то момент" будет договоренность между президентами России и Украины – "но сейчас это не так".

"Пока речь идет больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мира Об этом сейчас идет речь", — сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

В саммите G7 принял участие президент Владимир Зеленский, который в видеообращении поблагодарил за уже оказанную поддержку и рассказал о шагах, которых ожидает в будущем.

Темы: ШольцГерманиявойна
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