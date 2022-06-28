У Росії на 20 років посадили бізнесмена, який крав на будівництві резиденції Путіна

У Росії на 20 років посадили бізнесмена Дмитра Михальченка, якого звинуватили у розкраданнях на будівництві резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Повідомляється, що Михальченка визнали "винним" у розкраданнях під час будівництва резиденції Путіна в Ново-Огарьові.

Другий Західний окружний військовий суд призначив йому 20 років колонії суворого режиму – саме про це клопотало звинувачення.

Також він повинен буде заплатити штраф у розмірі 1 млн. рублів.

Для решти 5 фігурантів звинувачення просило від 8 до 18 років ув'язнення.

Усіх визнали винними в особливо великій розтраті бюджетних коштів (ч. 4 ст. 160 КК), а екс-гендиректор холдингової компанії "Форум" Міхальченко, а також колишній директор ФГУП "Атекс" Федеральної служби охорони Росії (ФСО) Андрій Камінов та ексголова компанії "Будфасад" Сергій Литвинов - у створенні, керівництві та участі в організованому злочинному співтоваристві з використанням службового становища (ч.3 ст. 210 КК РФ).

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Камінову суд призначив 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 900 тисяч рублів.

Екс-керівника Служби інженерно-технічного забезпечення (СІТО) ФСО Росії генерала-лейтенанта запасу Ігоря Васильєва та начальника одного з відділів цієї служби полковника Дмитра Улітіна суд засудив до 6 і 5 років колонії загального режиму зі штрафами по 500 тисяч рублів і позбавленням звань.

Ще двом фігурантам – Литвинову та одному з колишніх керівників компанії "Клімат проф" Борису Мальцеву – суд призначив 11 років колонії суворого режиму зі штрафом 600 тис. руб. та три роки колонії загального зі штрафом у 500 тис. руб.

Суд стягнув з усіх засуджених понад 1,2 млрд рублів.

Як заявляли представники прокуратури у суді, Михальченко створив злочинну спільноту у 2011 році.

Вона, за їхніми даними, у 2014-2015 роках викрало 1 млрд 267 млн ​​рублів під час реалізації держконтракту з будівництва об'єктів резиденції Путіна в Ново-Огарьові.

За версією обвинувачення, обладнання та матеріали для будівництва закуповувалися за завищеними цінами.

Зокрема, як казали прокурори, було багаторазово збільшено вартість обладнання для вентиляції та кондиціювання, а при облицюванні будинку натуральним гранітом деякі матеріали замінювалися на дешевші.

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