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В России на 20 лет посадили бизнесмена, который воровал на строительстве резиденции Путина

Мазуренко Алена Вторник, 28 июня 2022, 16:34
фото: РИА Новости

В России на 20 лет посадили бизнесмена Дмитрия Михальченко, которого обвинили в хищениях на строительстве резиденции президента РФ Владимира Путина.

Источник: российская служба BBC

Детали: Сообщается, что Михальченко признали "виновным" в хищениях при строительстве резиденции Путина в Ново-Огарево.

Второй Западный окружный военный суд назначил ему 20 лет колонии строгого режима - именно об этом ходатайствовало обвинение. 

Также он должен будет заплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Для остальных 5 фигурантов обвинение просило от 8 до 18 лет заключения.

Все были признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК), а экс-гендиректор холдинговой компании "Форум" Михальченко, а также бывший директор ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрей Каминов и экс-глава компании "Стройфасад" Сергей Литвинов - в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

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Каминову суд назначил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Экс-руководителя Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерала-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов этой же службы полковника Дмитрия Улитина суд приговорил к 6 и 5 годам колонии общего режима со штрафами по 500 тысяч рублей и лишением званий.

Еще двоим фигурантам - Литвинову и одному из бывших руководителей компании "Климат проф" Борису Мальцеву - суд назначил 11 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. руб. и три года колонии общего со штрафом в 500 тыс. руб.

Суд взыскал со всех осужденных более 1,2 млрд рублей.

Как заявляли представители прокуратуры в суде, Михальченко создал преступное сообщество в 2011 году.

Оно, по их данным, в 2014-2015 годах похитило 1 млрд 267 млн рублей при реализации госконтракта по строительству объектов резиденции президента в Ново-Огареве.

По версии обвинения, оборудование и материалы для строительства закупались по завышенным ценам.

В частности, как говорили прокуроры, была многократно увеличена стоимость оборудования для вентиляции и кондиционирования, а при облицовке дома приемов натуральным гранитом некоторые материалы заменялись более дешевыми.

Предыстория:

  • Михальченко был арестован еще в 2016 году по делу о контрабанде алкоголя. Затем стало известно, что его обвиняют и по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина. По этому делу он не признал вину, а по первому - признал частично.

Темы: ПутинстроительствоРосcияПутин
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