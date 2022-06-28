Країни G7 розглянуть обмеження цін для російської нафти
Лідери країни Групи семи заявили про можливість запровадження заборони на транспортування російської нафти, яка була продана вище певної ціни.
Про це йдеться у комюніке за підсумками саміту у Німеччині, пише "Європейська правда".
"Вживаючи негайних заходів щодо забезпечення енергопостачання та зупинення зростання цін на енергоносії, викликаного надзвичайними ринковими умовами, ми не поступимося нашими цілями в галузі клімату та біорізноманіття, включаючи енергетичний перехід, а також нашими зобов'язаннями щодо поступового зниження нашої залежності від російської енергії, у тому числі шляхом поетапного припинення чи заборони на ввезення російського вугілля та нафти", - йдеться у документі.
Щодо експорту нафти уточнюється, то буде розглянуто низку підходів, включаючи варіанти можливої повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати російську нафту та нафтопродукти по всьому світу, "якщо нафту не закуповують за ціною, яка буде погоджена в консультації з міжнародними партнерами".
"Під час розгляду цього та інших варіантів ми також розглянемо механізми пом'якшення наслідків поряд з нашими обмежувальними заходами, щоб гарантувати, що найбільш уразливі та постраждалі країни збережуть доступ до енергетичних ринків, у тому числі з Росії", - наголошується в документі.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країни G7 закликав далі посилювати санкції проти Росії, зокрема, встановити обмеження ціни для російської нафти, яка йде на експорт, і створити механізм конфіскації заморожених чи заарештованих російських активів.
Нагадаємо, у перший день саміту Британія, Канада, США і Японія анонсували заборону на імпорт російського золота.