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Країни G7 розглянуть обмеження цін для російської нафти

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 16:48

Лідери країни Групи семи заявили про можливість запровадження заборони на транспортування російської нафти, яка була продана вище певної ціни.

Про це йдеться у комюніке за підсумками саміту у Німеччині, пише "Європейська правда".

"Вживаючи негайних заходів щодо забезпечення енергопостачання та зупинення зростання цін на енергоносії, викликаного надзвичайними ринковими умовами, ми не поступимося нашими цілями в галузі клімату та біорізноманіття, включаючи енергетичний перехід, а також нашими зобов'язаннями щодо поступового зниження нашої залежності від російської енергії, у тому числі шляхом поетапного припинення чи заборони на ввезення російського вугілля та нафти", - йдеться у документі.

Щодо експорту нафти уточнюється, то буде розглянуто низку підходів, включаючи варіанти можливої ​​повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати російську нафту та нафтопродукти по всьому світу, "якщо нафту не закуповують за ціною, яка буде погоджена в консультації з міжнародними партнерами".

"Під час розгляду цього та інших варіантів ми також розглянемо механізми пом'якшення наслідків поряд з нашими обмежувальними заходами, щоб гарантувати, що найбільш уразливі та постраждалі країни збережуть доступ до енергетичних ринків, у тому числі з Росії", - наголошується в документі.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країни G7 закликав далі посилювати санкції проти Росії, зокрема, встановити обмеження ціни для російської нафти, яка йде на експорт, і створити механізм конфіскації заморожених чи заарештованих російських активів. 

Нагадаємо, у перший день саміту Британія, Канада, США і Японія анонсували заборону на імпорт російського золота. 

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