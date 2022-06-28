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Страны G7 рассмотрят ограничение цен для российской нефти

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 16:48

Лидеры страны Группы семи заявили о возможности введения запрета на транспортировку российской нефти, которая была продана выше определенной цены.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита в Германии, пишет "Европейская правда".

"Принимая немедленные меры по обеспечению энергоснабжения и остановке роста цен на энергоносители, вызванного чрезвычайными рыночными условиями, мы не уступим нашим целям в области климата и биоразнообразию, включая энергетический переход, а также нашим обязательствам по постепенному снижению нашей зависимости от российской энергии, в том числе, путем поэтапного прекращения или запрета на ввоз российского угля и нефти", - говорится в документе.

Что касается экспорта нефти, уточняется, то будет рассмотрен ряд подходов, включая варианты возможного полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, "если нефть не закупают по цене, которая будет согласована в консультации с международными партнерами".

"При рассмотрении этого и других вариантов мы также рассмотрим механизмы смягчения последствий наряду с нашими ограничительными мерами, чтобы гарантировать, что наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России", - отмечается в документе.

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам страны G7 призвал дальше усиливать санкции против России, в частности, установить ограничение цены для идущей на экспорт российской нефти и создать механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов.

Напомним, в первый день саммита Британия, Канада, США и Япония анонсировали запрет на импорт российского золота.

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Темы: нефтьцены
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