НАТО стережеться збільшення залежності від Китаю через відмову від нафти і газу з РФ

Північноатлантичний альянс планує розробити пакет заходів, спрямованих на зменшення залежності від Китаю після відмови від газу та нафти з РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

За словами Столтенберга, Альянс навчився на помилках у відносинах з РФ.

"Війна в Україні довела небезпечність енергетичної залежності від одного авторитарного режиму. Ми не повинні замінити одну залежність іншою", - пояснив.

За його словами, виникає небезпека збільшення залежності від Китаю. "Багато технологій відновлюваної енергетики та рідкоземельних елементів надходять з Китаю. Для нас важливо не отримати нову залежність", - заявив він.

Зокрема, він наголосив, що у НАТО не ставлять за мету швидку та повну відмову від викопних джерел, вони мають комбінуватися з зеленою енергетикою.

Іншим викликом генсек вважає те, що держави НАТО можуть обрати різні підходи до реформи у цій сфері.

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"Тому я пропоную військовим і цивільним структурам НАТО розробити нову стратегію переходу і представити на наступного року на зустрічі високого рівня", - заявив Столтенберг, висловивши впевненість, що НАТО може стати зв’язуючою ланкою для такої реформи, яка, зокрема, не дозволить державам НАТО опинитися у залежності від Китаю.

Як повідомлялося, країни НАТО домовились скоротити викиди вуглецю до нуля до 2050 року.

Тим часом країни G7 розглянуть обмеження цін для російської нафти.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у поясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? Все про саміт НАТО.