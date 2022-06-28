Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО стережеться збільшення залежності від Китаю через відмову від нафти і газу з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 17:05

Північноатлантичний альянс планує розробити пакет заходів, спрямованих на зменшення залежності від Китаю після відмови від газу та нафти з РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

За словами Столтенберга, Альянс навчився на помилках у відносинах з РФ.

"Війна в Україні довела небезпечність енергетичної залежності від одного авторитарного режиму. Ми не повинні замінити одну залежність іншою", - пояснив.

За його словами, виникає небезпека збільшення залежності від Китаю. "Багато технологій відновлюваної енергетики та рідкоземельних елементів надходять з Китаю. Для нас важливо не отримати нову залежність",  - заявив він.

Зокрема, він наголосив, що у НАТО не ставлять за мету швидку та повну відмову від викопних джерел, вони мають комбінуватися з зеленою енергетикою.

Іншим викликом генсек вважає те, що держави НАТО можуть обрати різні підходи до реформи у цій сфері.

ВІДЕО ДНЯ

"Тому я пропоную військовим і цивільним структурам НАТО розробити нову стратегію переходу і представити на наступного року на зустрічі високого рівня", - заявив Столтенберг, висловивши впевненість, що НАТО може стати зв’язуючою ланкою для такої реформи, яка, зокрема, не дозволить державам НАТО опинитися у залежності від Китаю.

Як повідомлялося, країни НАТО домовились скоротити викиди вуглецю до нуля до 2050 року.

Тим часом країни G7 розглянуть обмеження цін для російської нафти.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у поясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? Все про саміт НАТО.

Теми: НАТОКитай
Головне сьогодні

ВІДЕОЗеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці

Туреччина погодилася розблокувати вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

ВІДЕОТихановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора

Кабмін погодив звільнення глави Херсонської ОДА Лагути

Франція передасть Україні "значну кількість" бронеавто VAB

фото, відео (оновлено)Росіяни атакували Дніпро ракетами: влучили в СТО, під завалами люди

Усі новини...
НАТО
Пряма погроза: Роскосмос виклав супутникові світлини місця, де пройде саміт НАТО
Зеленський у розмові зі Столтенбергом наголосив на важливості потужної ППО для України
Саміт НАТО визначить Росію найбільшою і прямою загрозою - генсек
Останні новини
01:23
У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці
00:46
Сумщина: Двоє людей загинули через обстріли росіян
00:03
ВІДЕОЗеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці
23:50
Росіяни завдали два ракетні удари по Харкову пізно ввечері: почалась пожежа
23:43
Туреччина, Швеція та Фінляндія визначили гарантії розширення НАТО - текст домовленості
22:59
Джонсон: Путін – це приклад токсичної маскулінності
22:53
Резніков розповів про підготовку тисяч бійців ЗСУ за кордоном: "Ми вчимося швидко"
22:44
ЄС надасть Україні понад 90 військових вантажівок
22:39
Зеленський – про російські обстріли: ООН повинна покарати державу-терориста
22:16
НАТО в середу ухвалить рішення про вступ Швеції та Фінляндії в Альянс – Столтенберг
Усі новини...