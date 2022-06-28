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НАТО опасается увеличения зависимости от Китая из-за отказа от нефти и газа из РФ

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 17:05

Североатлантический альянс планирует разработать пакет мер, направленных на уменьшение зависимости от Китая после отказа от газа и нефти из РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на публичном форуме НАТО, сообщает из Мадрида корреспондент "Европейской правды".

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс научился на ошибках в отношениях с РФ.

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"Война в Украине доказала опасность энергетической зависимости от одного авторитарного режима. Мы не должны заменить одну зависимость другой", - пояснил он.

По его словам, возникает опасность увеличения зависимости от Китая. "Многие технологии возобновляемой энергетики и редкоземельных элементов поступают из Китая. Для нас важно не получить новую зависимость", - заявил он.

В частности, он отметил, что в НАТО не ставят целью быстрый и полный отказ от ископаемых источников, они должны комбинироваться с зеленой энергетикой.

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Другим вызовом генсек считает то, что государства НАТО могут выбрать различные подходы к реформе в этой сфере.

"Поэтому я предлагаю военным и гражданским структурам НАТО разработать новую стратегию перехода и представить на следующий год на встрече высокого уровня", - заявил Столтенберг, выразив уверенность, что НАТО может стать связующим звеном для такой реформы, которая, в частности, не позволит государствам НАТО оказаться в зависимости от Китая.

Как сообщалось, страны НАТО договорились сократить выбросы углерода до нуля до 2050 года.

Тем временем страны G7 рассмотрят ограничение цен для российской нефти.

Подробнее о саммите Альянса смотрите в объяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ? Все о саммите НАТО.

Темы: НАТОКитай
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