СБУ встановила двох командирів з РФ, які наказали розстріляти цивільних на Київщині

Служба безпеки України встановила особи ще двох командирів російської армії, які віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Київщини

Деталі: Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв.

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За даними СБУ, ці військовослужбовці РФ керували діями мотострілецьких підрозділів під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

Слідчі встановили, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району військовослужбовці збройних сил РФ незаконно захопили 7 мирних мешканців.

Окупанти проводили незаконні допити чоловіків, били їх кулаками, ногами та застосовували вогнепальну зброю.

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СБУ зазначає, що обидва командири особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, Національної гвардії України, представників правоохоронних органів та територіальної оборони.

Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування ( за даними прокуратури, було страчено 5 заручників –ред. і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ – оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.