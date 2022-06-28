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СБУ встановила двох командирів з РФ, які наказали розстріляти цивільних на Київщині

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 17:07
СБУ встановила двох командирів з РФ, які наказали розстріляти цивільних на Київщині
фото сбу

Служба безпеки України встановила особи ще двох командирів російської армії, які віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Київщини

Деталі: Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв.

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За даними СБУ, ці військовослужбовці РФ керували діями мотострілецьких підрозділів під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

Слідчі встановили, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району військовослужбовці збройних сил РФ незаконно захопили 7 мирних мешканців.

Окупанти проводили незаконні допити чоловіків, били їх кулаками, ногами та застосовували вогнепальну зброю.

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СБУ зазначає, що обидва командири особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, Національної гвардії України, представників правоохоронних органів та територіальної оборони.

Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування ( за даними прокуратури, було страчено 5 заручників –ред. і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ – оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Теми: війнаСБУКиївська область
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