Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ установила двух командиров из РФ, приказавших расстрелять гражданских в Киевской области

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 17:07
фото сбу

Служба безопасности Украины установила личности еще двух командиров российской армии, отдавших приказ жестоко пытать и расстрелять пятерых гражданских жителей Киевской области.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киевщины

Детали: Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев.

По данным СБУ, эти военнослужащие РФ руководили действиями мотострелковых подразделений во время временной оккупации села Перемога в Киевской области.

Следователи установили, что в феврале 2022 во время оккупации села в Броварском районе военнослужащие вооруженных сил РФ незаконно захватили 7 мирных жителей.

Оккупанты проводили незаконные допросы мужчин, избивали их кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие.

СБУ отмечает, что оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, Национальной гвардии Украины, представителях правоохранительных органов и территориальной обороны.

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов, они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток (по данным прокуратуры, было казнено 5 заложников – ред.) и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ – объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Темы: войнаСБУКиевская область
Главное сегодня

ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ВИДЕОТихановская попросила Зеленского содействовать единству белорусов и украинцев против агрессора

Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты

Франция передаст Украине "значительное количество" бронеавто VAB

фото, видео (обновлено)Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди

Все новости...
война
Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди
Из-за войны население Украины может сократиться на треть – международный исследователь
Подоляк ответил Пескову: Не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу"
Последние новости
01:23
В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге
00:46
Сумщина: Два человека погибли из-за обстрелов россиян
00:03
ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
23:50
Россияне нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером: начался пожар
23:43
Турция, Швеция и Финляндия определили гарантии расширения НАТО – текст договоренности
22:59
Джонсон: Путин – это пример токсичной маскулинности
22:53
Резников рассказал о подготовке тысяч бойцов ВСУ за границей: "Мы учимся быстро"
22:44
ЕС предоставит Украине более 90 военных грузовиков
22:39
Зеленский – о российских обстрелах: ООН должна наказать государство-террориста
22:16
НАТО в среду примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс – Столтенберг
Все новости...