СБУ установила двух командиров из РФ, приказавших расстрелять гражданских в Киевской области

Служба безопасности Украины установила личности еще двух командиров российской армии, отдавших приказ жестоко пытать и расстрелять пятерых гражданских жителей Киевской области.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киевщины

Детали: Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев.

По данным СБУ, эти военнослужащие РФ руководили действиями мотострелковых подразделений во время временной оккупации села Перемога в Киевской области.

Следователи установили, что в феврале 2022 во время оккупации села в Броварском районе военнослужащие вооруженных сил РФ незаконно захватили 7 мирных жителей.

Оккупанты проводили незаконные допросы мужчин, избивали их кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие.

СБУ отмечает, что оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, Национальной гвардии Украины, представителях правоохранительных органов и территориальной обороны.

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов, они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток (по данным прокуратуры, было казнено 5 заложников – ред.) и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ – объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.