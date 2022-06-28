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СБУ установила двух командиров из РФ, приказавших расстрелять гражданских в Киевской области

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 17:07
СБУ установила двух командиров из РФ, приказавших расстрелять гражданских в Киевской области
фото сбу

Служба безопасности Украины установила личности еще двух командиров российской армии, отдавших приказ жестоко пытать и расстрелять пятерых гражданских жителей Киевской области.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киевщины

Детали: Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев.

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По данным СБУ, эти военнослужащие РФ руководили действиями мотострелковых подразделений во время временной оккупации села Перемога в Киевской области.

Следователи установили, что в феврале 2022 во время оккупации села в Броварском районе военнослужащие вооруженных сил РФ незаконно захватили 7 мирных жителей.

Оккупанты проводили незаконные допросы мужчин, избивали их кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие.

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СБУ отмечает, что оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, Национальной гвардии Украины, представителях правоохранительных органов и территориальной обороны.

В конце концов, они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток (по данным прокуратуры, было казнено 5 заложников – ред.) и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ – объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Темы: войнаСБУКиевская область
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