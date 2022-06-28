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Росіяни атакували Дніпро ракетами: влучили в СТО, під завалами люди

Альона Мазуренко Вівторок, 28 червня 2022, 18:18
Росіяни атакували Дніпро ракетами: влучили в СТО, під завалами люди
скриншот

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські окупанти обстріляли місто і просить не публікувати фото і відео місця обстрілів. 

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "Прильоти. З укриттів не виходимо.Фото, відео не постимо".

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Деталі: Очевидці опублікували у соцмережах фото і відео стовпів диму після влучання російських ракет.

Пізніше Філатов повідомив, що російські загарбники влупили ракетою в СТО "Автодизель".

За його словами, під завалами перебувають люди.

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Теми: ДніпрообстрілРосіявійна
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