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Росіяни атакували Дніпро ракетами: влучили в СТО, під завалами люди

Мазуренко Альона Вівторок, 28 червня 2022, 18:18
скриншот

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські окупанти обстріляли місто і просить не публікувати фото і відео місця обстрілів. 

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "Прильоти. З укриттів не виходимо.Фото, відео не постимо".

Деталі: Очевидці опублікували у соцмережах фото і відео стовпів диму після влучання російських ракет.

Пізніше Філатов повідомив, що російські загарбники влупили ракетою в СТО "Автодизель".

За його словами, під завалами перебувають люди.

Рятувальники гасять пожежу.

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Теми: ДніпрообстрілРосіявійна
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фото, відео (оновлено)Росіяни атакували Дніпро ракетами: влучили в СТО, під завалами люди

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