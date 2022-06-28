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Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди

Алена МазуренкоВторник, 28 июня 2022, 18:18
Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди
скриншот

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что российские оккупанты обстреляли город и просит не публиковать фото и видео места обстрелов.

Источник: Филатов в Facebook

Прямая речь: "Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим".

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Детали: Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео столбов дыма после попадания российских ракет.

Позже Филатов сообщил, что российские захватчики попали ракетой по СТО "Автодизель".

По его словам, под завалами находятся люди.

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Спасатели тушат пожар.

Темы: ДнепробстрелРосcиявойна
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