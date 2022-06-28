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Макрон: ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 17:46

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що війна Росії проти України найближчим часом не закінчиться.

Про це він заявив після саміту G7 у Німеччині, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні чи місяці", - сказав Макрон.

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Він висловив сподівання, що "вихід може бути досягнутий наприкінці року", але "тільки з упевненістю, що Росія не може і не повинна перемогти".

Раніше Макрон також назвав "воєнним злочином" російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуку.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту G7 сказав, що наразі бачить мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

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Лідери країн Групи семи за підсумками саміту у Німеччини оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

У саміті G7 взяв участь президент Володимир Зеленський, який у відеозверненні подякував за вже надану підтримку та розповів про кроки, які очікує у майбутньому.

Теми: МакронФранція
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