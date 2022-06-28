Макрон: никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что война России против Украины в ближайшее время не закончится.

Об этом он заявил после саммита G7 в Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы", – сказал Макрон.

Он выразил надежду, что "выход может быть достигнут в конце года", но "только с уверенностью, что Россия не может и не должна победить".

Ранее Макрон также назвал "военным преступлением" российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц после саммита G7 сказал, что сейчас видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

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В саммите G7 принял участие президент Владимир Зеленский, который в видеообращении поблагодарил за уже оказанную поддержку и рассказал о шагах, которых ожидает в будущем.