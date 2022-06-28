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США заборонили імпорт золота з РФ і ввели санкції проти майже 100 росіян і компаній

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 18:35

Сполучені Штати у вівторок розширили санкції проти Росії, оголосивши про заборону імпорту російського золота та додавши до санкційного списку 70 юридичних і 29 фізичних осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили в Міністерстві фінансів США.

З моменту ухвалення рішення негайно забороняється ввезення до Сполучених Штатів золота російського виробництва за винятком дозволів, виданих Управлінням з контролю за іноземними активами, або у випадках, передбачених законом. Зазначається, що золото є найбільшим експортним товаром Росії, за винятком енергоносіїв.

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Санкції також стосуються 29 юридичних осіб, тісно пов'язаних із оборонним сектором Росії. Це, зокрема, корпорація "Ростех", яка займається широким колом розробок в оборонній, авіаційній і транспортній галузях, "Об'єднана авіабудівна компанія", "Туполєв", "КАПО-Автотранс", "КАПО-Жилбитсервіс", "Корпорація "Іркут", "Камаз" тощо.

Під обмеження потрапили також російські компанії та організації, що беруть участь у війні проти України, - "Союз добровольцев Донбасса" та 16 його членів, зокрема Александр Бородай і Андрєй Пінчук, "Державний льотно-випробувальний центр імені Чкалова", приватні військові компанії "РСБ-Групп" та її директор Олег Крініцин.

До санкційного переліку також було включено сім членів самопроголошених угруповань "ЛДНР": нового "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка, його "попередника" Александра Ананченка, "заступників" Татьяну Переверзєву, Владіміра Антонова, Владіміра Єжикова, Юрія Готвіна, Анну Тодорову.

ВІДЕО ДНЯ

Санкції передбачають замороження активів і власності підсанкційних осіб на території США, а також заборону на фінансові операції за їхньої участі.

Нагадаємо, у перший день саміту "Великої сімки" в неділю Британія, Канада, США і Японія анонсували заборону на імпорт російського золота.

Канада в понеділок оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.

Теми: санкціїСШАРосія
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