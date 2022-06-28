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США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 18:35

Соединенные Штаты во вторник расширили санкции против России, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в Министерстве финансов США.

С момента принятия решения немедленно запрещается ввоз в Соединенные Штаты золота российского производства за исключением разрешений, выданных Управлением по контролю за иностранными активами или в случаях, предусмотренных законом. Отмечается, что золото является самым крупным экспортным товаром России за исключением энергоносителей.

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Санкции также относятся к 29 юридическим лицам, тесно связанным с оборонным сектором России. Это, в частности, корпорация "Ростех", которая занимается широким кругом разработок в оборонной, авиационной и транспортной отраслях, "Объединенная авиастроительная компания", "Туполев", "КАПО-Автотранс", "КАПО-Жилбитсервис", "Корпорация "Иркут", "Камаз" и т.д.

Под ограничения попали также российские компании и организации, участвующие в войне против Украины, - "Союз добровольцев Донбасса" и 16 его членов, в частности Александр Бородай и Андрей Пинчук, "Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова", частные военные компании "РСБ-Групп" и ее директор Олег Криницын.

В санкционный перечень также внесли семь членов самопровозглашенных группировок "ЛДНР": нового "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко, его "предшественника" Александра Ананченко, "заместителей" Татьяну Переверзеву, Владимира Антонова, Владимира Товина, Владимира Ежикова.

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Санкции предусматривают заморозку активов и собственности подсанкционных лиц на территории США, а также запрет на финансовые операции с их участием.

Напомним, в первый день саммита "Группы семи" в воскресенье Британия, Канада, США и Япония анонсировали запрет на импорт российского золота.

Канада в понедельник объявила о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором России и Белоруссии.

Темы: санкцииСШАРосcия
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