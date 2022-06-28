Повітряні сили: Росіяни випустили по Дніпру 6 "калібрів" з Чорного моря – 4 вдалося збити

Російські окупанти випустили по Дніпру 6 ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, українським захисникам вдалося збити 4 ракети.

Джерело: командування повітряних сил

Дослівно: "Сьогодні (28 червня - ред.), близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Шість ракет рашистів було спрямовано по місту Дніпро".

Деталі: Українські захисники повідомляють, що підрозділам зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" вдалося збити 4 ракети ворога.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство: "Горить сервісна компанія".

У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовують.

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При цьому Резніченко зазначає, що військові збили 3 ракети: "над Дніпром та над Синельниківським районом".

Що було раніше: 28 червня російські загарбники обстріляли Дніпро. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що ракети влучили в СТО, під завалами перебувають люди, рятувальники гасять пожежу.