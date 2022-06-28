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Воздушные силы: Россияне выпустили по Днепру 6 "калибров" из Черного моря – 4 удалось сбить

Мазуренко Алена Вторник, 28 июня 2022, 18:43
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Российские оккупанты выпустили по Днепру 6 ракет "Калибр" из акватории Черного моря, украинским защитникам удалось сбить 4 ракеты.

Источник: командование воздушных сил

Дословно: "Сегодня (28 июня – ред.), около 17.30, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с акватории Черного моря.

Шесть ракет рашистов было направлено по городу Днепр".

Детали: Украинские защитники сообщают, что подразделениям зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" удалось сбить 4 ракеты врага.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие: "Горит сервисная компания".

В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняют.

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При этом Резниченко отмечает, что военные сбили 3 ракеты: "над Днепром и над Синельниковским районом".

Что было раньше: 28 июня российские захватчики обстреляли Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что ракеты попали в СТО, под завалами находятся люди, спасатели тушат пожар.

Темы: ДнепробстрелРосcияВооруженные силы
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