Болгарія виганяє 70 російських шпигунів, що працювали в посольстві РФ
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
За словами Петкова, вислані росіяни мали дипломатичні паспорти, але займалися "незвичайною діяльністю", що встановили болгарські спецслужби.
"Це не агресія проти російського народу. Будь-хто, хто працює на іноземні інтереси, буде змушений повернутися в країну, звідки він прийшов", - наголосив болгарський прем'єр.
Він додав, що більшість із росіян, яких висилають, прямо працювали на іноземні спецслужби, а їхня дипломатична роль була прикриттям.
"У неділю ми очікуємо на літак із 70 місцями, який вирушить до Москви", - сказав Петков.
Це не перше вислання російських дипломатів із Болгарії. На початку березня контррозвідка країни виявила генерала запасу, який шпигував на користь Кремля. У відповідь болгарська влада вислала двох російських дипломатів.
Пізніше того ж місяця МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата одразу десять російських дипломатів.
А на початку квітня Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персоною нон грата першого секретаря посольства Росії у Софії, якого болгарська влада підозрює у шпигунстві.
У травні Росія у відповідь вислала одного співробітника посольства Болгарії в Москві.