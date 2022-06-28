Болгарія виганяє 70 російських шпигунів, що працювали в посольстві РФ

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

За словами Петкова, вислані росіяни мали дипломатичні паспорти, але займалися "незвичайною діяльністю", що встановили болгарські спецслужби.

"Це не агресія проти російського народу. Будь-хто, хто працює на іноземні інтереси, буде змушений повернутися в країну, звідки він прийшов", - наголосив болгарський прем'єр.

Він додав, що більшість із росіян, яких висилають, прямо працювали на іноземні спецслужби, а їхня дипломатична роль була прикриттям.

"У неділю ми очікуємо на літак із 70 місцями, який вирушить до Москви", - сказав Петков.

Це не перше вислання російських дипломатів із Болгарії. На початку березня контррозвідка країни виявила генерала запасу, який шпигував на користь Кремля. У відповідь болгарська влада вислала двох російських дипломатів.

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Пізніше того ж місяця МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата одразу десять російських дипломатів.

А на початку квітня Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персоною нон грата першого секретаря посольства Росії у Софії, якого болгарська влада підозрює у шпигунстві.

У травні Росія у відповідь вислала одного співробітника посольства Болгарії в Москві.