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Болгария выгоняет 70 российских шпионов, работавших в посольстве РФ

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 19:32

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник объявил о высылке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

По словам Петкова, у высланных россиян были дипломатические паспорта, но они занимались "необычной деятельностью", которую установили болгарские спецслужбы.

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"Это не агрессия против российского народа. Любой работающий на иностранные интересы будет вынужден вернуться в страну, откуда он пришел", - подчеркнул болгарский премьер.

Он добавил, что большинство из высылаемых россиян прямо работали на иностранные спецслужбы, а их дипломатическая роль была прикрытием.

"В воскресенье мы ожидаем самолет с 70 местами, который отправится в Москву", - сказал Петков.

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Это не первая высылка российских дипломатов из Болгарии.

В начале марта контрразведка страны обнаружила генерала запаса, который шпионил в пользу Кремля. В ответ болгарские власти выслали двух российских дипломатов.

Позже в том же месяце МИД Болгарии объявил персонами нон грата сразу десять российских дипломатов.

А в начале апреля Министерство иностранных дел Болгарии объявило персоной нон грата первого секретаря посольства России в Софии, которого болгарские власти подозревают в шпионаже.

В мае Россия в качестве ответа выслала одного сотрудника посольства Болгарии в Москве.

Темы: БолгарияРосcия
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