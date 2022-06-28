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Байден: за відповідь Росії довелося заплатити, але НАТО об’єднана як ніколи

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 20:05

Президент США Джо Байден заявив, що держави НАТО усвідомлювали ціну, яку їм доведеться заплатити за санкції проти Росії, але залишились об’єднаними. 

Про це Байден заявив у Іспанії, куди прибув для участі у саміті НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

"Коли ми погодились, що будемо відповідати, ми визнали, що за це буде ціна для наших народів у контексті наших антиросійських санкцій, але люди об’єдналися", - сказав Байден.

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За його словами, через понад чотири місяці війни Росії проти України "НАТО об’єднана більше, ніж будь-коли раніше", і НАТО "готова зустріти загрози російської агресії".

Байден назвав війну Путіна "найбільшим зловживанням влади з часів Другої світової війни", відзначивши, що вторгнення сталося попри невіру багатьох людей у нього.

Очікується, що Байден на саміті НАТО зробить конкретні заяви щодо нарощування чисельності американських сил у Європі.

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Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? 

Теми: ЄвропаНАТОБайден
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