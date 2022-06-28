Байден: за відповідь Росії довелося заплатити, але НАТО об’єднана як ніколи

Президент США Джо Байден заявив, що держави НАТО усвідомлювали ціну, яку їм доведеться заплатити за санкції проти Росії, але залишились об’єднаними.

Про це Байден заявив у Іспанії, куди прибув для участі у саміті НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

"Коли ми погодились, що будемо відповідати, ми визнали, що за це буде ціна для наших народів у контексті наших антиросійських санкцій, але люди об’єдналися", - сказав Байден.

За його словами, через понад чотири місяці війни Росії проти України "НАТО об’єднана більше, ніж будь-коли раніше", і НАТО "готова зустріти загрози російської агресії".

Байден назвав війну Путіна "найбільшим зловживанням влади з часів Другої світової війни", відзначивши, що вторгнення сталося попри невіру багатьох людей у нього.

Очікується, що Байден на саміті НАТО зробить конкретні заяви щодо нарощування чисельності американських сил у Європі.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?