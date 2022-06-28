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Байден: за ответ России пришлось заплатить, но НАТО объединена как никогда

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 20:05

Президент США Джо Байден заявил, что государства НАТО отдавали себе отчет в цене, которую им придется заплатить за санкции против России, но остались объединенными.

Об этом Байден заявил в Испании, куда прибыл для участия в саммите НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

"Когда мы согласились, что будем отвечать, мы признали, что за это будет цена для наших народов в контексте наших антироссийских санкций, но люди объединились", - сказал Байден.

По его словам, спустя более четырех месяцев войны России против Украины "НАТО объединено больше, чем когда-либо ранее", и НАТО "готова встретить угрозы российской агрессии".

Байден назвал войну Путина "величайшим злоупотреблением власти со времен Второй мировой войны", отметив, что вторжение произошло, несмотря на неверие многих людей в него.

Ожидается, что Байден на саммите НАТО сделает конкретные заявления по поводу наращивания численности американских сил в Европе.

Подробнее о саммите Альянса смотрите в видеообъяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ?

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Темы: ЕвропаНАТОБайден
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