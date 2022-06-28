Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінляндія, Швеція і Туреччина ухвалять спільну заяву за підсумками саміту НАТО – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 21:14

Фінляндія, Швеція і Туреччина підготували тристоронній документ, який має бути ухвалений за підсумками саміту НАТО у Мадриді та пов’язаний із блокуванням Анкарою розширення Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Документ було узгоджено після зустрічі президента Фінляндії Сауле Нііністьо, прем’єр-міністерки Швеції Магдалени Андерссон і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

У ньому мають бути вказані шляхи вирішення занепокоєнь Анкари щодо обмежень експорту зброї до неї, а також підтримки Гельсінкі й Стокгольмом організацій, які турецька сторона вважає терористичними.

За даними Helsingin Sanomat, під час переговорів фінська сторона зрозуміла, що Туреччина постійно порушувала питання тероризму в обговореннях із членами Альянсу – станеться це і під час саміту НАТО.

"Наші найбільш проблемні питання стосуються дискусій усередині Альянсу. Крок за кроком стало зрозуміло, що в межах Альянсу відбувались паралельні дискусії (щодо членства Швеції та Фінляндії)", – повідомило виданню джерело.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на саміті хоче продемонструвати "документи, інформацію і зображення", які начебто доводять підтримку Швецією та Фінляндією терористичних організацій.

ВІДЕО ДНЯ

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

Теми: ФінляндіяШвеціяТуреччинаНАТО
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни розгортають "Гради" біля Сумщини

У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці

ВІДЕОЗеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці

Туреччина погодилася розблокувати вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

ВІДЕОТихановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора

Кабмін погодив звільнення глави Херсонської ОДА Лагути

Усі новини...
Фінляндія
Фінляндія надасть Україні додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу та розвиток
Командувач фінської армії: якби Росія напала - ми готові захищатися
Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: Штати добиваються позитивного результату
Останні новини
07:43
Гетманцев – Лаврову: "Непрацюючий" ТЦ заробив у день теракту 2.9 млн грн
07:16
Зведення Генштабу: Росіяни розгортають "Гради" біля Сумщини
06:50
оновленоМиколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, є загиблі
06:01
У Росії заявляють, що не обмінюватимуть українських полонених
05:11
ISW: Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам
04:30
Канада надасть Україні додатковий кредит на 150 млн доларів
03:44
В переповненій тюрмі в Колумбії спалахнула пожежа, загинули пів сотні в'язнів
03:00
На півдні ЗСУ знищили ворожий "Ураган"
02:20
Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще 6 САУ Panzerhaubitze 2000
01:23
У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці
Усі новини...