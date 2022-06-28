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Фінляндія, Швеція і Туреччина ухвалять спільну заяву за підсумками саміту НАТО – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 21:14

Фінляндія, Швеція і Туреччина підготували тристоронній документ, який має бути ухвалений за підсумками саміту НАТО у Мадриді та пов’язаний із блокуванням Анкарою розширення Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Документ було узгоджено після зустрічі президента Фінляндії Сауле Нііністьо, прем’єр-міністерки Швеції Магдалени Андерссон і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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У ньому мають бути вказані шляхи вирішення занепокоєнь Анкари щодо обмежень експорту зброї до неї, а також підтримки Гельсінкі й Стокгольмом організацій, які турецька сторона вважає терористичними.

За даними Helsingin Sanomat, під час переговорів фінська сторона зрозуміла, що Туреччина постійно порушувала питання тероризму в обговореннях із членами Альянсу – станеться це і під час саміту НАТО.

"Наші найбільш проблемні питання стосуються дискусій усередині Альянсу. Крок за кроком стало зрозуміло, що в межах Альянсу відбувались паралельні дискусії (щодо членства Швеції та Фінляндії)", – повідомило виданню джерело.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на саміті хоче продемонструвати "документи, інформацію і зображення", які начебто доводять підтримку Швецією та Фінляндією терористичних організацій.

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

Теми: ФінляндіяШвеціяТуреччинаНАТО
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