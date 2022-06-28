Финляндия, Швеция и Турция примут совместное заявление по итогам саммита НАТО – СМИ

Финляндия, Швеция и Турция подготовили трехсторонний документ, который должен быть принят по итогам саммита НАТО в Мадриде и связан с блокированием Анкарой расширения Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информированных собеседников.

Документ был согласован после встречи президента Финляндии Сауле Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

В нем должны быть указаны пути решения обеспокоенностей Анкары относительно ограничений экспорта оружия в нее, а также поддержки Хельсинки и Стокгольмом организаций, которые турецкая сторона считает террористическими.

По данным Helsingin Sanomat, во время переговоров финская сторона поняла, что Турция постоянно затрагивала вопросы терроризма в обсуждениях с членами Альянса – произойдет это и во время саммита НАТО.

"Наши наиболее проблемные вопросы касаются дискуссий внутри Альянса. Шаг за шагом стало ясно, что в рамках Альянса происходили параллельные дискуссии (по членству Швеции и Финляндии)", – сообщил источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите хочет продемонстрировать "документы, информацию и изображения", якобы доказывающие поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.

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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но Турция угрожает наложить вето.

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