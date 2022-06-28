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Финляндия, Швеция и Турция примут совместное заявление по итогам саммита НАТО – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 21:14

Финляндия, Швеция и Турция подготовили трехсторонний документ, который должен быть принят по итогам саммита НАТО в Мадриде и связан с блокированием Анкарой расширения Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информированных собеседников.

Документ был согласован после встречи президента Финляндии Сауле Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

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В нем должны быть указаны пути решения обеспокоенностей Анкары относительно ограничений экспорта оружия в нее, а также поддержки Хельсинки и Стокгольмом организаций, которые турецкая сторона считает террористическими.

По данным Helsingin Sanomat, во время переговоров финская сторона поняла, что Турция постоянно затрагивала вопросы терроризма в обсуждениях с членами Альянса – произойдет это и во время саммита НАТО.

"Наши наиболее проблемные вопросы касаются дискуссий внутри Альянса. Шаг за шагом стало ясно, что в рамках Альянса происходили параллельные дискуссии (по членству Швеции и Финляндии)", – сообщил источник.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите хочет продемонстрировать "документы, информацию и изображения", якобы доказывающие поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но Турция угрожает наложить вето.

Подробнее о саммите Альянса смотрите в объяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ? Все о саммите НАТО

Темы: ФинляндияШвецияТурцияНАТО
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