Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия, Швеция и Турция примут совместное заявление по итогам саммита НАТО – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 21:14

Финляндия, Швеция и Турция подготовили трехсторонний документ, который должен быть принят по итогам саммита НАТО в Мадриде и связан с блокированием Анкарой расширения Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информированных собеседников.

Документ был согласован после встречи президента Финляндии Сауле Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

В нем должны быть указаны пути решения обеспокоенностей Анкары относительно ограничений экспорта оружия в нее, а также поддержки Хельсинки и Стокгольмом организаций, которые турецкая сторона считает террористическими.

По данным Helsingin Sanomat, во время переговоров финская сторона поняла, что Турция постоянно затрагивала вопросы терроризма в обсуждениях с членами Альянса – произойдет это и во время саммита НАТО.

"Наши наиболее проблемные вопросы касаются дискуссий внутри Альянса. Шаг за шагом стало ясно, что в рамках Альянса происходили параллельные дискуссии (по членству Швеции и Финляндии)", – сообщил источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите хочет продемонстрировать "документы, информацию и изображения", якобы доказывающие поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.

ВИДЕО ДНЯ

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но Турция угрожает наложить вето.

Подробнее о саммите Альянса смотрите в объяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ? Все о саммите НАТО

Темы: ФинляндияШвецияТурцияНАТО
Главное сегодня

фотоПрезидент Индонезии едет в Киев

обновленоНиколаев: Россияне ударили в многоэтажку, есть погибшие

В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных

В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Все новости...
Финляндия
Финляндия предоставит Украине дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь и развитие
Командующий финской армией: если бы Россия напала – мы готовы защищаться
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Штаты добиваются положительного результата
Последние новости
10:42
При разборе завалов ТЦ в Кременчуге пострадали двое спасателей
10:39
Македонский президент рассказал о российской угрозе в регионе и предупредил, что ситуация "неустойчивая"
10:39
Кулеба призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT
10:29
Зеленский о слухах о раке Путина: У россиян есть большая болезнь
10:28
Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП
10:15
фотоСпасатели рассказали о разрушениях от попадания в многоэтажку в Николаеве
10:00
Мининфраструктуры повысило тарифы УЗ на 70% на все группы грузов
09:51
Харьковщина: оккупанты били из РСЗО и наносили удары с вертолетов – 2 погибших
09:39
Разминировать Украину будут 80 пиротехнических подразделений
09:35
Британская разведка: РФ будет продолжать наносить удары, чтобы помешать поставке ВСУ
Все новости...