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Туреччина погодилася розблокувати вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 21:33

За підсумками переговорів у Мадриді у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це повідомив президент Фінляндії Сауле Нііністьо, передає "Європейська правда".

"Сьогодні в Мадриді, перед початком саміту НАТО, ми провели предметну зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за підтримки Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За результатами цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали Меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами, який підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО на Мадридському саміті цього тижня. Конкретні кроки щодо нашого вступу до НАТО будуть узгоджені між союзниками по НАТО протягом наступних двох днів, але тепер це рішення неминуче", - повідомив він.

Він додав, що в меморандумі підкреслюється, що Фінляндія, Швеція та Туреччина "зобов’язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеки один одного".

"Я радий, що цей етап на шляху Фінляндії до членства в НАТО завершено. Тепер я з нетерпінням чекаю плідних дискусій щодо ролі Фінляндії в НАТО з нашими майбутніми союзниками тут, у Мадриді", - підкреслив Нііністьо.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина весь цей час загрожувала накласти вето.

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Теми: ТуреччинаНАТОШвеціяФінляндія
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