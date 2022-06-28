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Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 21:33

По итогам переговоров в Мадриде во вторник Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщил президент Финляндии Сауле Ниинистё, передает "Европейская правда".

"Сегодня в Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели предметную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По результатам этой встречи наши министры иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО на Мадридском саммите на этой неделе. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы между союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но теперь это решение неизбежно", – сообщил он.

Он добавил, что в меморандуме подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности друг друга".

"Я рад, что этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО завершен. Теперь я с нетерпением жду плодотворных дискуссий по поводу роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде", - подчеркнул Ниинистё.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но до сих пор Турция угрожала наложить вето.

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Темы: ТурцияНАТОШвецияФинляндия
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