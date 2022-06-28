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Донеччина: Росія вбила ще 1 і поранила 8 цивільних

Мазуренко Альона Вівторок, 28 червня 2022, 21:45

Внаслідок російських обстрілів у вівторок загинув один мирний мешканець Донеччини, ще 8 людей дістали поранень. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 28 червня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення.

Крім того, 1 людина померла на Донеччині після поранень, отриманих на Луганщині. Ще семеро поранених у Луганській області отримали у Краматорську медичну допомогу".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьобстрілвбивствоРосія
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