Донецкая область: Россия убила еще 1 и ранила 8 гражданских
Вторник, 28 июня 2022, 21:45
В результате российских обстрелов во вторник погиб один мирный житель Донбасса, еще 8 человек получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 28 июня россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Авдеевке. Еще 8 человек сегодня получили ранения.
Кроме того, 1 человек скончался в Донецкой области после ранений, полученных в Луганской области. Еще семеро раненых в Луганской области получили в Краматорске медицинскую помощь".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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