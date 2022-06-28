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Донецкая область: Россия убила еще 1 и ранила 8 гражданских

Мазуренко Алена Вторник, 28 июня 2022, 21:45

В результате российских обстрелов во вторник погиб один мирный житель Донбасса, еще 8 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 28 июня россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Авдеевке. Еще 8 человек сегодня получили ранения.

Кроме того, 1 человек скончался в Донецкой области после ранений, полученных в Луганской области. Еще семеро раненых в Луганской области получили в Краматорске медицинскую помощь".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьобстрелубийствоРосcия
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