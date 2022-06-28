Зеленський – про російські обстріли: ООН повинна покарати державу-терориста

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН ухвалити визначення держави-терориста, визнати обстріли Кременчука Росією терористичним актом і покарати агресора.

Про це він заявив у зверненні до Ради Безпеки ООН у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

"На жаль, на сьогодні ООН не має юридичного визначення терористичної держави, але, так чи інакше, потрібно забезпечити цей статус юридично на рівні Організації й карати будь-які держави-терористи", – почав свій виступ Зеленський.

Він нагадав про останні обстріли Росією української території – зокрема ракетні удари по Києву, Харкову, Очакову, Дніпру і Слов'янську та знищення торгового центру в місті Кременчук, унаслідок чого вже загинули не менше 20 людей.

"Я пропоную, щоб було зроблено заяву і було ухвалене рішення, що це – терористичний акт, щоб можна було провести незалежно розслідувати всю необхідну інформацію й перевірити, чи справді це була атака з території Росії", – запропонував глава держави.

Він додав, що аналогічні дії, які вчиняють не держави, у світі засуджуються як тероризм, тоді як щодо держав такої практики немає.

"Статут ООН містить обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. І прямо стверджується, що країни–члени, які порушують ці принципи, можуть бути виключені з Організації Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки. Хоча Росія і порушує ці фундаментальні принципи міжнародного правового порядку, її досі не притягнули до відповідальності на міжнародному рівні", – наголосив Зеленський.

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Президент ООН наголосив, що членство Росії в Організації – це наслідок "непорозуміння кінця "холодної війни". Він звернувся до членів Радбезу із закликом виключити Росію зі складу органу та позбавити її голосу в Генеральній Асамблеї.

"Якщо ми будемо послідовними і виявлятимемо належну політичну волю, це єдиний спосіб, завдяки якому Статут ООН може працювати і завдяки чому може зберігатися повага до таких міжнародних організацій", – наголосив Зеленський.

Насамкінець він зазначив про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Як відомо, протягом вихідних та понеділка Росія здійснила серію ракетних ударів по території України. Найбільшого розголосу здобув удар по Києву, що поцілив у 9-поверхівку, та ТРЦ у Кременчуку, де загинули щонайменш 18 людей.

Минулого тижня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність покінчити з російським фашизмом і нагадав, що свого часу голосування про прийняття Росії в ООН замість СРСР не було.