Зеленский – о российских обстрелах: ООН должна наказать государство-террориста

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН принять определение государства-террориста, признать обстрелы Кременчуга Россией террористическим актом и наказать агрессора.

Об этом он заявил в обращении к Совету Безопасности ООН во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

"К сожалению, сегодня ООН не имеет юридического определения террористического государства, но, так или иначе, нужно обеспечить этот статус юридически на уровне Организации и наказывать любые государства-террористы", - начал свое выступление Зеленский.

Он напомнил о последних обстрелах Россией украинской территории – в частности, ракетных ударах по Киеву, Харькову, Очакову, Днепру и Славянску и уничтожения торгового центра в городе Кременчуг, в результате чего уже погибли не менее 20 человек.

"Я предлагаю, чтобы было сделано заявление и было принято решение, что это террористический акт, чтобы можно было провести независимо расследовать всю необходимую информацию и проверить, действительно ли это была атака с территории России", - предложил глава государства.

Он добавил, что аналогичные действия, совершаемые не государством, в мире осуждаются как терроризм, тогда как в отношении государств такой практики нет.

"Устав ООН содержит обязанность поддерживать мир на международной арене. И прямо утверждается, что страны-члены, которые нарушают эти принципы, могут быть исключены из Организации Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. Хотя Россия и нарушает эти фундаментальные принципы международного правового порядка, ее до сих пор не привлекли к ответственности на международном уровне", – подчеркнул Зеленский.

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Президент подчеркнул, что членство России в Организации – это следствие "недоразумения конца "холодной войны", и обратился к членам Совбеза с призывом исключить Россию из состава органа и лишить ее голоса в Генеральной Ассамблее.

"Если мы будем последовательны и будем проявлять должную политическую волю, это единственный способ, благодаря которому Устав ООН может работать и благодаря чему может сохраняться уважение к таким международным организациям", - подчеркнул Зеленский.

В заключение он отметил необходимость создания международного трибунала для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Как известно, в выходные и понедельник Россия осуществила серию ракетных ударов по территории Украины. Наибольшую огласку получил удар по 9-этажке в Киеве и ТРЦ в Кременчуге, где погибли по меньшей мере 18 человек.

На прошлой неделе постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о необходимости покончить с российским фашизмом и напомнил, что в свое время голосования о принятии России в ООН вместо СССР не было.