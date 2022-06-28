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ЄС надасть Україні понад 90 військових вантажівок

Денис КарловськийВівторок, 28 червня 2022, 22:44
фото: генштаб зсу

Європейський Союз надасть Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України 

Дослівно: "ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. 

Логістичне обладнання є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня (2021 року – УП) на підтримку України.

ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ".

Деталі: Ця програма ЄС передбачає також надання медичного обладнання, зокрема польового шпиталя, інженерного обладнання, включно з інструментами розмінування й предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а також обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.

Цю допомогу розпочали реалізувати ще перед початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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Теми: ЄСзброяавто
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