ЄС надасть Україні понад 90 військових вантажівок
Європейський Союз надасть Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Дослівно: "ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру.
Логістичне обладнання є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня (2021 року – УП) на підтримку України.
ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ".
Деталі: Ця програма ЄС передбачає також надання медичного обладнання, зокрема польового шпиталя, інженерного обладнання, включно з інструментами розмінування й предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а також обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.
Цю допомогу розпочали реалізувати ще перед початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.