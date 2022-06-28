Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС предоставит Украине более 90 военных грузовиков

Денис КарловскийВторник, 28 июня 2022, 22:44
ЕС предоставит Украине более 90 военных грузовиков
фото: генштаб всу

Европейский Союз предоставит Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Дословно: "ЕС приступил к поставкам Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира.

Реклама:

Логистическое оборудование является частью более широкого Запада помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря (2021 – УП) в поддержку Украины.

ЕС начал снабжать Вооруженными силами Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ".

Детали: Эта программа ЕС предусматривает также предоставление медицинского оборудования, в том числе полевого госпиталя, инженерного оборудования, включая инструменты разминирования и предметов для подразделений материально-технического обеспечения, а также оборудование для повышения способностей киберзащиты.

ВИДЕО ДНЯ

Эту помощь начали реализовывать еще перед началом широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Темы: ЕСоружиеавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: