ЕС предоставит Украине более 90 военных грузовиков

Европейский Союз предоставит Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Дословно: "ЕС приступил к поставкам Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира.

Логистическое оборудование является частью более широкого Запада помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря (2021 – УП) в поддержку Украины.

ЕС начал снабжать Вооруженными силами Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ".

Детали: Эта программа ЕС предусматривает также предоставление медицинского оборудования, в том числе полевого госпиталя, инженерного оборудования, включая инструменты разминирования и предметов для подразделений материально-технического обеспечения, а также оборудование для повышения способностей киберзащиты.

Эту помощь начали реализовывать еще перед началом широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.