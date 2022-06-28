Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина, Швеція та Фінляндія визначили гарантії розширення НАТО - текст домовленості

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 23:43
Туреччина, Швеція та Фінляндія визначили гарантії розширення НАТО - текст домовленості
підписання меморандуму туреччини, швеції й фінляндії на саміті нато в мадриді 28 червня. фото: getty images

Туреччина, Фінляндія та Швеція домовились про конкретні кроки, виконання яких стане гарантією вступу скандинавських держав до Альянсу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Мадриді, йдеться у тексті меморандуму, який три країни підписали на полях саміту НАТО.

Зокрема, держави зобов’язалися встановити механізм взаємодії на усіх рівнях влади, включаючи правоохоронні органи та розвідувальні служби, що має "зміцнити співпрацю для протидії тероризму, організованій злочинності та спільним викликами".

Реклама:

У рамках цієї домовленості Фінляндія та Швеція зобов’язались боротись з тероризмом відповідно до положень документів та політики НАТО та пообіцяли посилити з цією метою внутрішнє законодавство.

Фінляндія та Швеція погодились виконати ще одну умову Туреччини - розглянути заявки Туреччини про депортацію чи екстрадицію, беручи до уваги розвідувальні дані, надані Туреччиною. Раніше це викликало проблеми через те, що скандинавські держави вважали значну кількість таких заявок політично обумовленими. Детальніше читайте у статті "А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО"

Ці країни також зобов’язалися встановити необхідні двосторонні правові рамки, щоб сприяти екстрадиції та безпековій співпраці з Туреччиною - у відповідності до Європейської конвенції про екстрадицію.

ВІДЕО ДНЯ

Фінляндія та Швеція пообіцяли розслідувати та запобігати фінансуванню та вербовці членів Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною, а також інших терористичних організацій та їхніх відгалужень.

Туреччина, Фінляндія та Швеція зобов’язалися боротися з дезінформацією та запобігати зловживанню свободою слова на користь терористичних організацій.

Фінляндія і Швеція забезпечать, щоб їхня відповідна національна нормативна база щодо експорту зброї дозволяли "брати на себе нові зобов'язання перед союзниками та відображали їх статус як членів НАТО".

Фінляндія та Швеція зобов’язалися підтримувати якнайповнішу участь Туреччини у та інших держав-членів НАТО, які не входять до ЄС, до існуючих ініціатив спільної оборонної політики ЄС - зокрема, участь Туреччини у проєкті PESCO щодо військової мобільності.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Мадриді у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Очікується, що у середу лідери держав НАТО ухвалять формальне рішення про запрошення Фінляндії та Швеції в Альянс.

Теми: ТуреччинаФінляндіяШвеціяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: