Туреччина, Швеція та Фінляндія визначили гарантії розширення НАТО - текст домовленості

Туреччина, Фінляндія та Швеція домовились про конкретні кроки, виконання яких стане гарантією вступу скандинавських держав до Альянсу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Мадриді, йдеться у тексті меморандуму, який три країни підписали на полях саміту НАТО.

Зокрема, держави зобов’язалися встановити механізм взаємодії на усіх рівнях влади, включаючи правоохоронні органи та розвідувальні служби, що має "зміцнити співпрацю для протидії тероризму, організованій злочинності та спільним викликами".

У рамках цієї домовленості Фінляндія та Швеція зобов’язались боротись з тероризмом відповідно до положень документів та політики НАТО та пообіцяли посилити з цією метою внутрішнє законодавство.

Фінляндія та Швеція погодились виконати ще одну умову Туреччини - розглянути заявки Туреччини про депортацію чи екстрадицію, беручи до уваги розвідувальні дані, надані Туреччиною. Раніше це викликало проблеми через те, що скандинавські держави вважали значну кількість таких заявок політично обумовленими. Детальніше читайте у статті "А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО"

Ці країни також зобов’язалися встановити необхідні двосторонні правові рамки, щоб сприяти екстрадиції та безпековій співпраці з Туреччиною - у відповідності до Європейської конвенції про екстрадицію.

Фінляндія та Швеція пообіцяли розслідувати та запобігати фінансуванню та вербовці членів Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною, а також інших терористичних організацій та їхніх відгалужень.

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Туреччина, Фінляндія та Швеція зобов’язалися боротися з дезінформацією та запобігати зловживанню свободою слова на користь терористичних організацій.

Фінляндія і Швеція забезпечать, щоб їхня відповідна національна нормативна база щодо експорту зброї дозволяли "брати на себе нові зобов'язання перед союзниками та відображали їх статус як членів НАТО".

Фінляндія та Швеція зобов’язалися підтримувати якнайповнішу участь Туреччини у та інших держав-членів НАТО, які не входять до ЄС, до існуючих ініціатив спільної оборонної політики ЄС - зокрема, участь Туреччини у проєкті PESCO щодо військової мобільності.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Мадриді у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Очікується, що у середу лідери держав НАТО ухвалять формальне рішення про запрошення Фінляндії та Швеції в Альянс.