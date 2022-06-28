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Турция, Швеция и Финляндия определили гарантии расширения НАТО – текст договоренности

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 23:43
подписание меморандума турции, швеции и финляндии на саммите НАТО в мадриде 28 июня. фото: getty images

Турция, Финляндия и Швеция договорились о конкретных шагах, выполнение которых станет гарантией вступления скандинавских государств в Альянс.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" в Мадриде, говорится в тексте меморандума, который три страны подписали на полях саммита НАТО.

В частности, государства обязались установить механизм взаимодействия на всех уровнях власти, включая правоохранительные органы и разведывательные службы, который  должен "укрепить сотрудничество по противодействию терроризму, организованной преступности и общим вызовам".

В рамках этой договоренности, Финляндия и Швеция обязались бороться с терроризмом в соответствии с положениями документов и политики НАТО и пообещали усилить с этой целью внутреннее законодательство.

Финляндия и Швеция согласились выполнить еще одно условие Турции - рассмотреть заявки Турции о депортации или экстрадиции, учитывая разведывательные данные, предоставленные Турцией. Ранее это вызвало проблемы из-за того, что скандинавские государства считали значительное количество таких заявок политически обусловленными. Детальнее об этом читайте в статье "А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО"

Эти страны также обязались установить необходимые двусторонние правовые рамки, чтобы содействовать экстрадиции и сотрудничеству безопасности с Турцией - в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции.

Финляндия и Швеция пообещали расследовать и предотвращать финансирование и вербовку членов Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической, а также других террористических организаций и их ответвлений.

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Турция, Финляндия и Швеция обязались бороться с дезинформацией и предотвращать, злоупотребление свободой слова в пользу террористических организаций.

Финляндия и Швеция "обеспечат, чтобы их национальная нормативная база по экспорту оружия позволяла брать на себя новые обязательства перед союзниками и отражала их статус как членов НАТО".

Финляндия и Швеция обязались поддерживать наиболее полное участие Турции в и других государств-членов НАТО, не входящих в ЕС, к существующим инициативам совместной оборонной политики ЕС - в частности, участие Турции в проекте PESCO по военной мобильности.

Напомним, по итогам переговоров в Мадриде во вторник Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Ожидается, что в среду лидеры государств-членов НАТО примут формальное решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс.

Темы: ТурцияФинляндияШвецияНАТО
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