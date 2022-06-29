Сумщина: Двоє людей загинули через обстріли росіян

28 червня двоє людей на Сумщині загинули через обстріли росіян, ще троє поранені.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Після 10 ранку ворог почав обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади. Росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти - Краснопільська та Миропільська громади.



Після 11 ранку росіяни відкрили вогонь з "Градів": 30 прильотів по Краснопільщині.



З опівдня окупанти били по селах Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ, також росіяни вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету. Після опівдня на одне із сіл Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій, як зазначається, те ж саме сталося і після 20:00.

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Близько 14 години росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів. Після 18 години - ще 40 та ще 12 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах громади.