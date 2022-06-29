Сумщина: Два человека погибли из-за обстрелов россиян

28 июня два человека в Сумской области погибли из-за обстрелов россиян, еще трое ранены.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: После 10 утра враг начал обстреливать Краснопольщину и отдельные населенные пункты Великописаревской громады. Россияне запустили около 20 ракет с вертолетов, не пересекавших линию государственной границы. Все прилеты – Краснопольская и Миропольская общины.

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После 11 утра россияне открыли огонь из "Градов": 30 прилетов по Краснопольщине.

С полудня оккупанты били по селам Краснопольской громады, около 50 артиллерийских выстрелов из САУ, также россияне вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета. После полудня на одно из сел Великописаревской громады беспилотник сбросил взрывное устройство, как отмечается, то же произошло и после 20:00.

Около 14 часов россияне снова накрыли из артиллерии Краснопольскую громаду, около 30 прилетов. После 18 часов - еще 40 и еще 12 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам громады.