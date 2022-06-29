В переповненій тюрмі в Колумбії спалахнула пожежа, загинули пів сотні в'язнів

В переповненій тюрмі в колумбійському місті Тулуа спалахнула пожежа, 51 ув'язнений загинув.

Джерело: CNN з посиланням на міністра юстиції Колумбії Вілсона Руїса

Деталі: Уночі між в’язнями спалахнула бійка. Один ув'язнений підпалив матрац під час бійки, і полум'я поширилося тюремним крилом.

Персонал намагався самостійно загасити полум’я, але воно було надто сильним, і довелося чекати на пожежників, щоб взяти ситуацію під контроль.

Постраждали 24 особи, у тому числі невстановлена ​​кількість охоронців.

Зазначається, що це стало однією із найбільш смертоносних подібних подій в новітній історії країни.

За словами Руїса, ця в'язниця є пенітенціарною установою середнього рівня безпеки, де ув'язнені відбувають або незначні терміни ув'язнення, або відбувають останні кілька місяців свого ув'язнення.

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У середньому більшість з колумбійських тюрем переповнені на 20%. Як зазначається, в’язниця в Толуа була лише на 17% переповнена, що робить її однією з найменш переповнених в'язниць у країні.

У березні 2020 року 24 в’язні загинули внаслідок заворушень у в'язниці Пікота в Боготі, протестуючи проти заходів щодо боротьби з коронавірусом у пенітенціарній системі.