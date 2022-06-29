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В переполненной тюрьме в Колумбии вспыхнул пожар, погибли полсотни заключенных

Среда, 29 июня 2022, 03:44

В переполненной тюрьме в колумбийском городе Тулуа разгорелся пожар, 51 заключенный погиб.

Источник: CNN со ссылкой на министра юстиции Колумбии Уилсона Руиса

Детали: Ночью между заключенными вспыхнула потасовка. Один заключенный поджег матрас во время потасовки, и пламя распространилось тюремным крылом.

Персонал пытался самостоятельно потушить пламя, но оно было слишком сильным, и пришлось ждать пожарных, чтобы взять ситуацию под контроль.

Пострадали 24 человека, в том числе неустановленное количество охранников.

Отмечается, что это стало одним из самых смертоносных подобных событий в новейшей истории страны.

По словам Руиса, эта тюрьма является пенитенциарным учреждением среднего уровня безопасности, где заключенные отбывают либо незначительные сроки, либо отбывают последние несколько месяцев своего заключения.

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В среднем большинство из колумбийских тюрем переполнены на 20%. Как отмечается, тюрьма в Толуа была лишь на 17% переполнена, что делает ее одной из наименее переполненных тюрем в стране.

В марте 2020 года 24 заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме Пикота в Боготе, протестуя против мер по борьбе с коронавирусом в пенитенциарной системе.

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