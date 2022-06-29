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Зведення Генштабу: Росіяни розгортають "Гради" біля Сумщини

Анастасія КалатурСереда, 29 червня 2022, 07:16

Біля кордону України росіяни розгортають  РСЗВ "Град"  для  ураження Сумської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності ЗС Білорусі. З 28 червня по 16 липня у Гомельській області проведуть військові збори з військовозобов’язаними. За планами, будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження,   організація охорони та оборони об’єктів. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з Білорусі по Україні.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати   на території Брянської та Курської областей до трьох БТГ зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії наші позиції  у районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи противника   зусилля зосереджують на утриманні     позицій. Для уточнення положення наших військ ворог провів   розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог зусилля зосереджує на штурмі для виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли наших позицій у районах   Маяків та Серебрянки. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.

На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). Для збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією БТГ.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох БТГ з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив для сковування наших  підрозділів  та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників   зусилля зосереджують на утриманні   рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку ворог перемістив у визначений район до однієї БТГ.

На Миколаївському напрямку  агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ЧФ РФ продовжує блокувати  морські комунікації та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Теми: війна
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