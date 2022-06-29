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Сводка Генштаба: Россияне разворачивают "Грады" возле Сумщины

Анастасия КалатурСреда, 29 июня 2022, 07:16

У границы Украины россияне разворачивают РСЗО "Град" для поражения Сумской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности ВС Беларуси. С 28 июня по 16 июля в Гомельской области проведут военные собрания с военнообязанными. По планам, будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого согласования, организация охраны и обороны объектов. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов из Беларуси по  Украине.

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На Северском направлении враг продолжает удерживать на территории Брянской и Курской областей до трех БТГ из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии наши позиции в районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения противника усилия сосредотачивают на удержании позиций. Для уточнения положения наших войск враг провел разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.

На Славянском направлении враг усилия сосредотачивает на штурме для выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Осуществлял обстрелы наших позиций в районах Маяков и Серебрянки. В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.

ВИДЕО ДНЯ

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Вовчояровка – Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). Для сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной БТГ.

На Новопавловское направление оккупанты переместили до двух БТГ с Авдеевского и Бахмутского направлений.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое воздействие для сковывания наших подразделений и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков усилия сосредотачивают на удержании рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении враг переместил в определенный район одну БТГ.

На Николаевском направлении агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка ЧФ РФ продолжает блокировать морские коммуникации и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: война
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