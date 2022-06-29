Росіяни атакували до адмінмежі Луганщини й Донеччини – Гайдай 

Російські війська 28 червня здійснили атаку до адміністративної межі Луганської та Донецької областей, але змушені були відступити.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти".

Деталі: Гайдай додав, що "ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком".

У ранковому ефірі голова ОВА також повідомив, що у Лисичанської громади дуже важка ситуація, бо "всюди йдуть бої, всюди ворог намагається прорвати лінію оборни наших захисників – враховуючи те, що їм це не вдається, вони все обстрілюють постійно".

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За словами Гайдая, росіяни ведуть обстріли з усього наявного озброєєння і стирають з обличчя землі населеня пункти, захоплюючи територію.

На Лисичанськ кинули "майже дві батальйонно-тактичних групи тільки важкої техніки", але українські бійці тримають лінію оборони та завдають втрат ворогу, додав він.