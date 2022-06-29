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Россияне атаковали к админчерте Луганской и Донецкой областей – Гайдай

Елена РощинаСреда, 29 июня 2022, 08:49
Россияне атаковали к админчерте Луганской и Донецкой областей – Гайдай
Луганщина после атак, фото Сергея Гайдая

Российские войска 28 июня совершили атаку к административной границе Луганской и Донецкой областей, но вынуждены были отступить.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

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Обстреляны Золотаревка, Волчеяровка и Лисичанск.

Вчера враг также атаковал в сторону Спорного, что на самой админчерте Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти".

Детали: Гайдай добавил, что "ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают загораться дом за домом".

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В утреннем эфире глава ОВА также сообщил, что у Лисичанской общины очень тяжелая ситуация, потому что "везде идут бои, повсюду враг пытается прорвать линию оборны наших защитников – учитывая то, что им это не удается, они все обстреливают постоянно".

По словам Гайдая, россияне ведут обстрелы из всего имеющегося вооружению и стирают с лица земли населенные пункты, захватывая территорию.

На Лисичанск бросили "почти две батальонно-тактические группы только тяжелой техники", но украинские бойцы держат линию обороны и наносят потери врагу, добавил он.

Темы: Луганская областьЛисичансквойнаРосcия
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